Emotionele overwinning in GP de Peelbergen, Emile Tacken vijfde

“Dit paard geeft me zoveel”, zegt de winnaar van de CSI2* Grote Prijs met tranen in zijn ogen. Braziliaan Thiago Ribas Da Costa veroverde in de 1.45m proef met BWP’er Kassandra van ’t Heike de winst, terwijl hij eerder op de dag ook al een 1.40m proef won met Kassandra’s zus, Kinky van ’t Heike. In de GP was Emile Tacken's rit met Cas goed voor het beste Nederlandse resultaat op plaats vijf.

Da Costa, gehuwd met een Nederlandse en woonachtig in het Limburgse Ysselstein, beleefde vandaag een van de mooiste dagen uit zijn sportieve carrière. Op zondag moet het gebeuren, zei Thiago eerder. De ruiter die wel eens vergeleken wordt met de Braziliaanse Formule 1 racelegende Ayton Senna, voegde daad bij woord. “Zoals dit paard springt, daar kan je als ruiter alleen maar van dromen. Dit is een dag om nooit te vergeten”, aldus de gelukkige nummer een.

Lof

De winnaar kan ook op lof rekenen van de nummer vijf. “De combinatie van Thiago en Kassandra is wat hen zo succesvol maakt. Thiago is enorm gemotiveerd en de vechtersmentaliteit van zijn paard is ongekend. Ik ben met klanten zo’n twee jaar geleden dit paard uit wezen proberen, maar van een koop kwam het niet. Haar vermogen was toentertijd niet te voorspellen, de klanten durfden het niet aan. Thiago bedankte me net nog, dat het nooit tot een verkoop gekomen is”, lacht Tacken. “Ik zeg wel voorzichtig dat het laten lopen van dit paard een van de grootste fouten ooit blijkt te zijn.”

Voordeel

Ook te spreken is de ruiter uit Meterik over zijn Cas. De twaalfjarige Viento Uno W-ruin wordt volgens de Tacken steeds beter. “Hoe meer ervaring hoe makkelijker het gaat. Ik heb wel getwijfeld of ik net als Thiago na de dubbel voorlangs moest draaien. Voor mijn paard is dat geen eenvoudige wending. Omdat hij zo hoog springt, verliest hij wat snelheid boven de sprong. Hierdoor kon ik het gat na de dubbel mooi induiken. Normaal is het verliezen van tijd door zijn vermogen een nadeel, maar vandaag een voordeel.”

Japans tegengas

Met de negenjarige Epleaser van ’t Heike-merrie Kassandra kon Da Costa na de dubbel in de barrage mooi voorlangs steken, de steil die volgde handig schuin overbruggen en vervolgens in de laatste lijn het gas erop zetten. Het resultaat: 42.27 seconden. De ruiter die het dichts bij deze tijd in de buurt kwam was Michael Cristofoletti. Met KWPN’er Sig Debalia (v. Zurich) klokte de Italiaan 42.80. De derde en vierde plaats werden bezet door Japanners. Hikari Yoshizawa stuurde Conrato (v. Caretino) in 44.31 rond. Met Heroine de Muze (v. Tinka’s Boy) finishte Taizo Sugitani in 44.45 seconden.

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: persbericht