Emotionele thuiszege voor Bennani Smires in Wereldbeker Grand Prix Tétouan

Petra Trommelen
Abdeslam Bennani Smires met Mowgli des Plains Foto: Frederic Chehu/ www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De CSI4* Wereldbeker Grand Prix op de Morocco Royal Tour in Tétouan kreeg zondag een winnaar van eigen bodem. Regerend Marokkaans kampioen Abdeslam Bennani Smires schreef met de Diamant de Semilly-zoon Mister d’Eclipse zijn grootste overwinning uit zijn carrière op zijn naam. Voor een enthousiast thuispubliek bleef het duo in de twaalfkoppige barrage ruim drie seconden voor op de concurrentie.

