Emotionele thuiszege voor Bennani Smires in Wereldbeker Grand Prix Tétouan

De CSI4* Wereldbeker Grand Prix op de Morocco Royal Tour in Tétouan kreeg zondag een winnaar van eigen bodem. Regerend Marokkaans kampioen Abdeslam Bennani Smires schreef met de Diamant de Semilly-zoon Mister d’Eclipse zijn grootste overwinning uit zijn carrière op zijn naam. Voor een enthousiast thuispubliek bleef het duo in de twaalfkoppige barrage ruim drie seconden voor op de concurrentie.
overwonnen Blessureleed
op W Heartbeat twee
de op Bondarieva du De Abdulrahman door derde Rouet) (v. B.J.M. eindigde was na Saoediër podiumplek nulronde. vlekkeloze tweede Oekraïense met de plaats, de KWPN-ruin ruiter Achter Casall-zoon de voor W Calder. Baloubet Marokkaanse Anastasia gefokte opnieuw Heartbeat een Wezenberg Alrajhi de met de
niet in dit een Thijssen aan op om deelname de de twaalfkoppige prijzen. zich keer Mans en kansen Nederlanders springfout vervliegen Finn basisomloop. de Boerekamp hun konden de barrage door mengen strijd in zagen De
Uitslag
bew. Bron: Horses.nl door Persbericht/
