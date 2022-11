En dat is twee voor Maikel van der Vleuten

Maikel van der Vleuten is het CSI4* concours in Maastricht lekker begonnen. Hij won de openingsrubriek vanmiddag al met Equus Tame (v.Qlassic Bois Margot) en pakte met Elwikke (v.Eldorado van de Zeshoek) zojuist in 36.41 seconden de winst in het 1.50m met barrage. Ellen Whitaker bezette met Equine America Spacecake (v.Stakkatol) de tweede plaats in 36.63 seconden en was daarmee 0.89 seconden sneller dan Cedric Hurel die zich met Fantasio Floreval Z (v.Florian de la Vie) als derde mocht opstellen.