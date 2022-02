En weer wint Julien Epaillard een rankingproef, deze keer in Oliva CSI2*

Op de 44-jarige Fransman staat werkelijk geen maat. Ook vandaag was hij weer niet te houden en reed de concurrentie op een hoop in de Spaanse kustplaats Oliva. Met Solero MS (v.Silvio I) zette hij de klok in de barrage stil op 29.72 seconden. Niemand van de deelnemers kwam ook maar in de buurt van die tijd, fouten of niet. Nicolas Delmotte kwam nog het dichtste bij met Citadin du Chaelier (v.L’Arc de Triomphe ) maar het gat met Epaillard was desondanks nog steeds een kleine twee seconden. Alexis Lheureux nam met Havanabalia Grand Moustier Z D (v.Hoegie Van'T Bergske) de derde prijs mee.

Marc Houtzager had voor deze rubriek Holy Moley (v.Verdi TN) gezadeld en reed een dubbele foutloze ronde waarmee de achtste plek werd behaald. Op negen stond Michel Hendrix die met Hendrick’s HX (v.Bustique) ook foutloos bleef. Andere Nederlanders wisten zich niet voor de barrage te plaatsen.

Epaillard doet bijzondere dingen

In de huidige tijd met zoveel goede ruiters en paarden is het reuze knap wat Julien Epaillard week na week doet. Je kunt er bijna de klok op gelijkzetten dat hij wekelijks een of meerdere rankingproeven op zijn naam schrijft en dat met een behoorlijk aantal verschillende paarden. Het kan dan ook niet heel lang meer duren eer hij een plaats weet af te dwingen in de top tien van de wereldranglijst. Het feit dat hij aan niet veel CSI4 of CSI5 concoursen meedoet maakt dat alleen maar knapper.

