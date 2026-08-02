Enrico van Manen derde in 4* rubriek Valkenswaard

In de 1,45 m rubriek direct op tijd was zondagavond de winst voor de Saoedische ruiter Abdulrahman Alajhhi met Kiss-Me V/h Bovenhoekshof (v. Mosito van het Hellehof). Het duo bleef de Amerikaanse amazone Marilyn Little en de achtjarige Narado (v. Grandorado TN) nipt voor. Een kleine twee seconden daarachter finishte Enrico van Manen op plaats drie, met Lehman (v. Baltic VDL).

Mirjam Hommes Door

Lehman is tien jaar oud en gefokt door A. Schouten. Ook tweedeprijs-winnaar Narado is Nederlands gefokt, namelijk door Roos-Stables.

Hoekstra vierde

Op de vierde plaats eindigde Hessel Hoekstra met VDL Novacific Eickenrode, eveneens een Baltic VDL nakomeling, gefokt door van der Waaij. Ook Elize van de Mheen viel in de prijzen. Zij werd achtste met Kes TN (v. Comme Il Faut).

Uitslag

Bron: Horses.nl