Enrico van Manen derde in CSIU25 Grand Prix Martofte

Enrico van Manen heeft vanmorgen de derde prijs behaald in de CSIU25 Grand Prix in het Deense Martofte. Met Keep in Mind JB (v. Berlin) viel de ruiter daarmee voor de derde keer op rij in de prijzen: op donderdag werd hij met de tienjarige merrie negende in het 1.35m en een dag later werd hij vierde in het 1.40m.