Enrico van Manen vierde in Grote Prijs Herning

Enrico van Manen heeft CSI Herning vandaag in stijl afgesloten. In de Grote Prijs over 1,50 m. sprong hij met Larsson (v. Grand Slam) naar het beste Nederlandse resultaat en de vierde prijs. Een knappe prestatie van de combinatie die in Herning hun eerste GP over 1,50 m. sprong.

Van de 40 combinaties kwamen er elf terug in de barrage waaronder vier Nederlanders. Van die vier zette zette Enrico van Manen de beste prestatie neer, hij finishte foutloos in 43,93 seconden wat goed was voor de vierde prijs.

Stühlmeyer allersnelst

Allersnelst was Patrick Stühlmeyer. Met Clemens 72 (v. Chacco-Blue) kwam hij in 39,37 seconden over de finish en dook daarmee als enige onder de 40 seconden. Dat leverde hem naast het eerste prijzengeld ook een nieuwe trailer op.

Lund en Andersen

Tina Lund en Londons de Muze (v. London) kwamen met 40,42 seconden het dichtst in de buurt en volgden zo als tweede. De top drie werd compleet gemaakt door Lars Bak Andersen en Chaccball (v. Chacco-Blue) met een tijd van 43,84 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl