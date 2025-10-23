Enrico van Manen vooraan in 1,40m. Indoor Friesland

In de eerste 3* rubriek (1,40m.), de EFO Paardenverzekering Prijs, op Indoor Friesland gingen 48 combinaties van start. De overwinning ging naar de Nederlander Enrico van Manen uit het Gelderse Stroe. In het WTC Expo reed hij de negenjarige ruin Lehman (v. Baltic VDL) in 32.01 seconden over de finish.

Rick Helmink Door

Van Manen vertelt aan de organisatie: “Het paard waar ik mee won, Lehman, heb ik sinds vier jaar samen met mijn vader. Hij heeft al hoger gelopen en dit was echt een opwarmrondje. Morgen wil ik hem een niveau hoger rijden. Over mijn winst, ik vond dat ik helemaal niet hard ging. Lehman heeft veel galop en ik heb gewoon heel strak gereden.”

Van Manen runt samen met zijn vader een springstal: “Ik werk voor mezelf, samen met mijn vader heb ik een springstal waar ik rijd en we handel bedrijven. Twee jaar geleden kwam ik hier de eerste keer als publiek en ik vond het meteen een heel speciaal concours. Veel publiek en een geweldige entourage. Ik was dan ook blij dat ik dit jaar voor de eerste keer mocht deelnemen.”

Weer Marriët Smit-Hoekstra in de top

De tweede plaats ging naar België. Bart Jay jr. Vandecasteele startte Kadee van de Renthoeve Z (v. Kannan) en finishte in 32.25 seconden. De derde plaats bleef ook in Nederland.

Wederom mocht de Friese Marriët Smit – Hoekstra de piste betreden voor de prijsuitreiking. Dit keer reed ze de zevenjarige merrie Nijerite (v. Comthago VDL) en samen lieten ze 33.44 seconden noteren.

Uitslag

Bron: Persbericht