Enrico van Manen zevende in 1.60m Grand Prix van St. Tropez

Savannah Pieters
Enrico van Manen, hier met Haran Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Enrico van Manen kan tevreden terugkijken op de slotdag van het internationale concours in St. Tropez Gassin. Vanochtend eindigde hij met Lehman (v. Baltic VDL) net buiten de top tien in de barrage van de tweesterren Grand Prix over 1.45m, om vervolgens later op de dag zevende te worden in het hoofdnummer: de viersterren Grand Prix over een hoogte van 1.60m. Dat lukte Van Manen in het zadel van de pas negenjarige Larsson (v. Grand Slam VDL).

