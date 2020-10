Enrique Gonzalez oppermachtig in 4*-GP

Enrique Gonzales was zondag in het Mexicaanse Coapexpan niet te kloppen met de Hannoveraanse merrie Chacna (v. Chacco-Blue). Het duo was één van de slechts twee combinaties, die dubbel foutloos bleven in de 4*-Grand Prix over 1,55m, maar was daarbij met 62,66 seconden op de klok ook nog eens zowat drie seconden sneller dan de nummer twee.

Deze GP-overwinning is al de derde in twee maanden tijd voor Gonzalez en de dertienjarige merrie. Twee weken geleden won het duo ook al de GP in Coapexpan en in september schreven ze de Grand Prix in Leon op hun naam.

Het andere dubbel foutloze resultaat kwam van Paola Amilibia met Gaudi (v. Ogano Sitte). De landgenote van Gonzales stuurde de veertienjarige ruin, die enkele jaren terug met Marcus Ehning en daarna onder Ludger Beerbaum ook succesvol was op dit niveau, in 65,42 seconden rond.

