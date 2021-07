Enrique Gonzalez oppermachtig in CSI2*, Sanne Thijssen vierde

De Mexicaanse springruiter Enrique Gonzalez won de CSI2* 1.40m-rubriek in Valkenswaard. Tijdens het parcours zat de 57-jarige ruiter in het zadel van de Clarimo-nakomeling Parrandero. De combinatie bleef foutloos en passeerde de finishlijn in 29,02 seconden. Sanne Thijssen behaalde ook een plaats in de top 5.

Nayel Nasar pakte de tweede plaats met de 10-jarige ruin Jiminy Cricket (v. Colestus). Het duo raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 29,04 seconden. De Oostenrijkse springruiter Felix Knoller eindigde op de derde plaats met de 11-jarige Zangersheide Zenon Z (v. Zandor Z). Ook dit paar bleef foutloos. Het duo finishte in 30,15 seconden.

Net geen derde plaats voor Thijssen

Thijssen greep de vierde plaats met de 8-jarige KWPN’er I’m Here (v. Carambole). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en noteerde een tijd van 30,16 seconden. Het duo was 0,01 seconde langzamer dan Felix Koller met Zenon Z.

Bron: Horses.nl