Epaillard domineert Grote Prijs Canteleu, Jody van Gerwen negende

In de 4*Grote Prijs van Normandië, een 1,55m verreden over twee rondes, liet Julien Epaillard wederom zien waar hij zijn bijnaam 'snelheidsduivel' aan te danken heeft. In het zadel van Donatello D'Auge (v. Jarnac) noteerde de Fransman een foutloze rit in 43,91 seconden en verwees daarmee zijn landgenoten Juliette Faligot en Roger Yves Bost naar plaats twee en drie.