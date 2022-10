Epaillard en Donatello d’Auge winnen ook Grand Prix van St. Tropez

Julien Epailard had Donatello d'Auge (Jarnac x Hello Pierville) afgelopen weekend goed aan het springen op de laatste etappe van de Hubside Jumping Tour in St. Tropez - Grimaud. De negenjarige Selle Français-ruin won op vrijdag de 1,50m met barrage en voegde daar zondag de overwinning in de met 100.000 euro gedoteerde Grand Prix aan toe. Na hun overwinning in de Queens Cup op de CSIO5* Nations Cup finale in Barcelona blijft het duo dus onoverwinnelijk.

Op donderdag kwamen Epaillard en Donatello d’Auge met vier strafpunten 1,45m direct op tijd uit, maar op vrijdag en zondag had de Fransman de ruin er fantastisch aan staan. In de 4* Grand Prix over 1,55m deed Epaillard in de barrage wat hij goed kan: snel zijn. Hij troefde met 39,64 seconden op de teller zijn landgenoten Nicolas Delmotte en Philippe Rozier af en verwees hen naar de tweede en derde plaats.

Uitslag.

Bron: Horses.nl