Epaillard en Dubai du Cedre onverslaanbaar, Stockholm Hearts winnen tweede GCL Cannes

Het tweede deel van de Global Champions League in Cannes, het 1.60m direct op tijd, werd gisteren een prooi voor de grote favoriet Julien Epaillard en Dubai du Cedre. De altijd strijdlustige, maar ook zeer vermogende dochter van Baloubet du Rouet zette na een probleemloze ronde de klok stil op 67,19 seconden. Daarmee was de bronzen combinatie van het EK in Milaan een klasse apart.

Epaillards landgenoot Mathieu Billot finishte met Lord de Muze (v. Nabab de Reve) in 70,82 seconden en verdiende daarmee het tweede geld. Olympisch kampioen Ben Maher eindigde met Point Break (v. Action Breaker) in 71,89 seconden op de derde plaats.

Harrie Smolders vierde

Net naast het podium eindigde Harrie Smolders met één van zijn Olympische troeven, Monaco N.O.P. (0/72.35 seconden).

Derde met Springfield

Eerder op de dag had Smolders het podium wel bereikt met Springfield (v. Stakkato Gold). In de eerste individuele wedstrijd, een 1.55m direct op tijd, moest hij alleen Scott Brash met Hello Valentino (v. Diamantino) en Gille Thomas met Constantin 110 (v. Colestus) voor zich dulden.

Stockholm Hearts winnen

De tweede GCL-wedstrijd (het 1.60m direct op tijd) leverde in het teamklassement een overwinning op voor de Stockholm Hearts (Malin Baryard-Johnsson, Nicola Philippaerts, Antoine Ermann). De foutloze rondes van H&M Indiana (v. Kashmir van ’t Schuttershof) en Katanga van ’t Dingeshof (v. Cardento) waren voor dat resultaat heel belangrijk.

Cannes Stars vierde op thuiswedstrijd

Riesenbeck International (Christian Kukuk, Philipp Schulze-Tophoff) eindigde als tweede, gevolgd door Madrid in Motion. In dit team kreeg Maikel van der Vleuten met Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek) een springfout. Mark McAuley en GRS Lady Amaro (v. Amaretto D’arco) bleven foutloos. De Cannes Stars (bestaande uit de ‘Iron Dames’ Kim Emmen, Sophie Hinners en Janne-Friederike Meyer-Zimmermann) sloten op hun thuiswedstrijd aan op plaats vier.

Bron: Horses.nl