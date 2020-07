Epaillard heeft Usual Suspect weer op de rit

De rijkst gedoteerde rubriek in St Tropez, was vandaag een 4* proef over 1m45, met barrage. De winst ging naar Fransman Julien Epaillard, die met Usual Suspect d'Auge (v. Jarnac) ruim 3/10 sneller binnenkwam dan Marlon Modolo Zanotelli uit Brazilië met Cristy (v. Canturo). Het was de zevende rubriek die Epaillard in St Tropez de afgelopen weken opeiste, maar de eerste met dit paard.

Na afloop liet de winnaar weten zijn paard Usual Suspect een beetje lager te hebben laten springen de afgelopen twee weken. “We hadden een klein incidentje in de viersterren GP, waar hij een galopsprong miste op een oxer. Daarom heb ik wat lager met hem gesprongen om zijn vertrouwen te herstellen. Hij voelde donderdag in het 1m40 weer super relaxed en leek het een beetje vergeten. Vandaag liep hij fantastisch en ontspannen!”

Smolders balk in de barrage

De derde plaats in de rubriek was voor Duitser Christian Kukuk en Botaro (v. Balou du Rouet). Liefst 25 van de 40 combinaties mochten naar de barrage. Daaronder ook Harrie Smolders en Cas 2 (v. Indoctro). Zij zagen een balk vallen in de barrage en werden net niet geklasseerd.

Bron: St-Georg / World of Showjumping / Horses.nl