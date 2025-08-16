Epaillard is Guery te snel af in 1.50m Deauville

Julien Epaillard was vanmiddag oppermachtig in de hoofdrubriek, een 1.50m met barrage, van vandaag in Deauville. De altijd snelle Fransman gaf barrageles met de elfjarige Frans gefokte Easy Up de Grandry (v. Jarnac) en finishte in een razendsnelle tijd van 34.28 seconden. Met dit resultaat gaf hij zijn concurrenten het nakijken. Afgelopen weekend was het paar nog goed op dreef in Opglabbeek en pakten ze de winst in het 1.40m over twee fasen.

Voor de barrage kwamen dertien combinaties in de ring. Zes paren hielden de lei schoon. De top drie zat heel dicht op elkaar, want iedereen had een tijd van in de 34 seconden. Jérôme Guery zat Epaillard op de hielen met Qartouche de la Pomme d’Or (v. Vigo d’Arsouilles). De Belg bleef ook foutloos met de negenjarige BWP’er, maar was 0,34 seconden langzamer.

Modolo Zanotelli derde

Marlon Modolo Zanotelli bezette de derde plaats met de negenjarige Frans gefokte Gloria Massuere (v. Quality Time). Het paar had 34,94 seconden nodig om de finish te bereiken.

Bron: Horses.nl