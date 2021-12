Epaillard naar zege in 1.55m La Coruña, Van der Vleuten negende

Gisteravond was de 1.55m direct op tijd in La Coruña een prooi voor Julien Epaillard. De Fransman bleef foutloos en legde het parcours razendsnel af met de tienjarige Frans gefokte Billabong du Roumois (v. Mylord Carthago). Zijn tijd van 57,93 seconden was ruim genoeg voor de overwinning. Epaillard is de laatste tijd goed op dreef met de vos die hij sinds juni op internationale wedstrijden uitbrengt. Eind november wonnen ze de wereldbekerkwalificatie in Madrid en waren ze daar ook de beste in de barrage van het 1.55m-parcours.

Michael Pender kon Epaillard niet bijbenen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. In het zadel van de tienjarige Iers gefokte HHS Calais (v. Cavalier Royale) noteerde de Ier een foutloze ronde in een tijd van 63,54 seconden. Met deze tijd was hij 5,61 seconden langzamer dan de Fransman.

Philippaerts maakte top drie compleet

Olivier Philippaerts nam de derde prijs mee naar huis met de negenjarige BWP’er Miro (v. Diamant de Semilly). De combinatie raakte het hout niet aan en passeerde de finish in 63,87 seconden.

Van der Vleuten in top tien

Maikel van der Vleuten was de beste Nederlander in deze rubriek en eindigde in de top tien. Hij reed de ring binnen met de negenjarige Eldorado van de Zeshoek-dochter Elwikke. Het paar kwam zonder kleerscheuren door het parcours en bereikte de eindstreep in 67,01 seconden. Met deze tijd werd Van der Vleuten negende.

Bron: Horses.nl