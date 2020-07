Epaillard snelt naar zege in Saint Tropez

In de grote 1,40m-rubriek van bijna 100 deelnemers die zojuist is verreden in Saint Tropez, wist Julien Epaillard de overwinning naar binnen te slepen. Hij heeft zijn paarden goed in vorm en doet goede zaken in Frankrijk. Hij wist deze rubriek op zijn naam te schrijven met zijn paard Quincy Lady (Quintender 2 x Lordanos). Zij finishte in de tijd van 56,78 seconden en ruim 1,96 seconden sneller dan nummer twee.