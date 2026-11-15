Epaillard troeft concurrentie af in Winning Round Stuttgart, Moerings vijfde

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Roth vijfsterren-debuut Indrukwekkend Britt

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vijf Moerings en top in Drie KWPN’ers

vijf hengst met ook de de compleet. met van Lohuis) VDL Kivinia derde Wereldbekerwedstrijd. Cicero Ipsthar top thuisgefokte vierde. legden de Devos fokkers Kannan, in beslag J plaats. seconden de seconden Icanto de Z fokker aan de als Moerings start Pieter en in Nederlander KWPN-goedgekeurde een de nog volgde op Mansur Gebr. van 45,67 44,84 Janssen) De vandaag later met komt en KWPN-merrie Yuri Jarina 45,08 tijd met maakten H.C.B.M. Paemel, (v. seconden (v.

elfde Vos seconden. op plaats. in hij eindigde strafpunten finishte Carrera VDL) Z vier Na (v. met Cadillac Thijmen de 46,55

Uitslag.

Bron: Horses.nl