Epaillard troeft concurrentie af in Winning Round Stuttgart, Moerings vijfde

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Epaillard troeft concurrentie af in Winning Round Stuttgart, Moerings vijfde featured image
Bas Moerings met Kivinia Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Bas Moerings is zaterdagavond met de I’m Special de Muze-dochter Kivinia als vijfde geëindigd in het vijfsterren 1,55m met Winning Round in Stuttgart. Julien Epaillard bevestigde zijn reputatie als een van de snelste ruiters ter wereld en snelde met de elfjarige Fini l’Amour (v. l’Arc de Triomphe) naar de overwinning. De 25-jarige Britt Roth maakte indruk met de tweede plaats in haar vijfsterren-debuut.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant