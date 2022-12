Epaillard verwijst Hall McAteer naar tweede plaats, Kersten vierde

Jodie Hall McAteer zette met Kimosa van het Kritrahof (v. Chatman) als zesde starter in de 1,45m direct op tijd een snelle en foutloze rit neer voor het uitzinnige publiek op The Londen International Horse Show, maar Fransman Julien Epaillard snoepte met Vitalhorse Ebbadya Hero (v. Erco van 't Roosakker) een seconde van haar tijd af en voorkwam dat Hall McAteer er voor eigen publiek met de zege vandoor ging.

Daniel Deusser en Kiana van het Herdershof (v. Toulon) kwamen met 0/59,95 dicht bij de pas 22-jarige Britse in de buurt. Lars Kersten, die met Hallilea (v. Zirocco Blue VDL) in 61,62 seconden foutloos over de finish kwam, moest daardoor genoegen nemen met de vierde prijs.

Bron: Horses.nl