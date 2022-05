Epaillard wint 1,50m direct op tijd, Smolders zevende

Als laatste starter in de barrage van de 1,50m direct op tijd in St. Tropez wist Harrie Smolders precies wat hem te doen stond, maar een balk kostte hem een top drie-klassering. Met Une de l'Othain (Conterno Grande x Cento) finishte hij met 4 strafpunten in 34,78 seconden en dat leverde hem uiteindelijk de zevende plaats op. Julien Epaillard ging er met de overwinning vandoor.

Individueel Olympisch reservekampioen Peter Fredricson ging na een goede ronde in het basisparcours als eerste van start in de barrage. Met H&M All In (Kashmir van Schuttershof x Andiamo Z) bleef hij in 35,41 seconden foutloos en zette daarmee direct de toon.

Uiteindelijk wisten twee van zijn tien concurrenten die tijd te verbeteren. Gilles Thomas was met Feromas van Beek Z (Fantomas de Muze x Tangelo van de Zuuthoeve) met 34,49 een kleine seconde sneller en als één na laatste starter snoepte Epaillard ook nog wat van die tijd af. Met Donatello d’Auge (Jarnac x Hello Pierville) klokte hij 34,35 en nam daarmee de leiding van Thomas over.

