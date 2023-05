Epaillard wint met nieuw talent CSIO5* 1,45m in Rome

Julien Epaillard kreeg eerder dit jaar de tienjarige Selle Français-gefokte hengst Dubai de Soie te rijden. De Quaoukoura du Ty-zoon, op zesjarige leeftijd nog reservekampioen op La Grande Semaine, en zijn Franse ruiter beginnen inmiddels wat meer op elkaar ingespeeld te raken en dat leidde vandaag in de CSIO5* 1,45m over twee fasen in Rome tot de overwinning.