Equita Masters van Lyon beslist op tijdfouten: Martin Fuchs pakt de winst

Petra Trommelen
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Equita Masters van Lyon beslist op tijdfouten: Martin Fuchs pakt de winst featured image
Martin Fuchs hier met Lorde Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Martin Fuchs heeft zich in Lyon tot Master of Lyon gekroond. Met Fave d’Authuit (v. Cornet Obolensky) beperkte de Zwitser de schade in de tweede omloop tot één tijdfout, waarmee hij de overwinning in de 1,60 m.-rubriek veiligstelde. Tijdfouten bleken doorslaggevend in de einduitslag. Pénélope Leprevost eindigde met Hileklaire Un Prince op de tweede plaats, gevolgd door Mark McAuley met Clooney van Spalbeek Z (v. Comilfo Plus Z) op de derde plaats. Beide combinaties kwamen uit op drie strafpunten.


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