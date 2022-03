Eric Jr van der Vleuten met Grandorado-zoon More Special bovenaan in Vejer

Eric Jr van der Vleuten deed vandaag uiterst goede zaken in Fejer de la Fontera. Met de tweede bezichtigingshengst More Special (Grandorado TN x I'm Special de Muze) klokte hij in de finale voor vijfjarigen de snelle tijd van 36,15 seconden en bleef daarmee de concurrentie voor.

De Britse Olivia Gent kwam met Avant Garde HST Z (v. Agana van het Gerendal Z) in de tweede tijd van 36,39 seconden over de eindstreep. Kim Emmen sloot met Aga Blue DMH Z (v. Aganix du Seigneur Z) aan op de derde plaats. Zij finishten in 36,54 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl