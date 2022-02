Eric Lamaze benoemd als chef d’equipe Canadese springteam

Canadees Olympisch Kampioen van 2008, Eric Lamaze wordt de nieuwe technisch adviseur voor het springen, een functie waarin hij ook de rol van chef d’equipe voor het Canadese springteam op zich neemt.

Na de Olympische Spelen van Tokio heeft Equestrian Canada (EC) het Jumping High Performance-programma herzien, inclusief de functie van technisch adviseur, een rol die sinds 2012 door Mark Laskin werd vervuld. De conclusie was dat Lamaze de beste kandidaat is voor de functie.



Landenwedstrijden

Lamaze gaat Canada begeleiden in alle landenwedstrijden, inclusief de Wereldkampioenschappen in het Deense Herning in augustus, waar Canada voor het eerst de kans krijgt om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Zijn eigen sportcarrière zet de springruiter voorlopig op een laag pitje zodat hij zich met zijn volle aandacht op het Canadese team kan richten.

Sterke visie

“Ik ben blij dat ik het Canadese springteam in een nieuwe rol naar toekomstig succes kan helpen leiden”, zei Lamaze, in een persbericht van Equestrian Canada. “Het is een eer om voor deze functie gekozen te worden en ik vat mijn rol niet licht op. Ik kijk er naar uit om verder te bouwen op de basis die Mark Laskin heeft gelegd en ik zal me inzetten voor het succes van onze ruiters, zowel nationaal als internationaal. Ik heb een sterke visie op de sport in Canada en zal niet stoppen totdat alles perfect is.”

Ervaring

“Ik wil Equestrian Canada en het personeelspanel bedanken voor het vertrouwen in mij”, vervolgt Lamaze. “Vijftien jaar geleden nam ik de beslissing om me in Europa te vestigen, waar ik de kans had om week in week uit tegen de beste ter wereld te rijden en door ervaring te leren wat er nodig is om op het hoogste niveau te winnen. Ik ben heel blij dat ik nu de kans krijg om mijn kennis en expertise te delen met mijn mede-Canadese ruiters en ons terug te brengen naar de hoogste trede van het podium.”

Juiste persoon

“We zijn er heel blij mee dat we Eric in deze functie mogen verwelkomen en hebben het geluk dat hij vond dat de timing goed was om deze uitdaging aan te gaan”, zei Karen Sparks, voorzitter van het Equestrian Canada Jumping Committee. “We zijn ervan overtuigd dat hij het nationale programma en de weg naar internationale podiumplekken kan opbouwen en de leider kan zijn die het team nodig heeft om succesvol te zijn op wereldniveau.”

Meg Krueger, Chief Executive Officer van Equestrian Canada, was het daarmee eens. “Er is niemand met meer ervaring en zo’n bewezen staat van dienst in onze sport dan Eric. Zijn kennis en passie zijn opmerkelijk en er is geen twijfel dat hij de juiste persoon is om de Canadese springsport naar een succesvolle toekomst te leiden.”

Bron: Ericlamaze.com/WoSJ