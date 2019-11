Eric Lamaze pijlsnel naar zege in openingsrubriek Toronto

De olympische kampioen Eric Lamaze heeft gisteren goede zaken gedaan in zijn thuisland. De Canadees won de eerste internationale rubriek van de Royal Horse Show in Toronto. Voor deze rubriek had Lamaze zijn trouwe partner Fine Lady (v. Forsyth) gezadeld. De combinatie snelde door de piste en bleef foutloos in 47.90 seconden.

Op de tweede plaats eindigde zijn landgenoot Erynn Ballard met de 10-jarige schimmel Judge Hof Ter Zeedycke (v. Winningmood). Ballard zette een foutloze ronde neer in een tijd van 49.43 seconden. De top 3 werd compleet gemaakt door de Australiër Rowan Willis, die naar Canada de 12-jarige Oldenburger Calisto (v. Checkpoint) meegenomen had. Calisto liet alle balken in de lepels liggen en voltooide de omloop in 50.47 seconden.

Deelnemen om te winnen

Lamaze nam voor de tweede keer deel aan de Royal Horse Show in Toronto. De Canadees nam voor het laatst deel aan deze wedstrijd in 2011. Lamaze: ”Als ik ooit nog eens terug zou gaan naar de Royal Horse Show wil ik hem ook winnen. Dit is een openingsrubriek waar ik aan deelneem om te winnen. Ik heb het gevoel dat als ik de eerste rubriek win dat de kans dan groot is dat het lukt om dit vol te houden. Als ik aan de start verschijn op een wedstrijd in mijn thuisland, wil ik ook mijn beste paarden meenemen.”

