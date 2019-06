Eric Lamaze verslaat Steve Guerdat in bloedstollende barrage Spruce Meadows

De lastige en technische Grote Prijs op de finaledag van de Spruce Meadows werd gewonnen door Eric Lamaze, die daarmee zijn tweede Spruce Meadows-zege in een maand tijd boekte. De Canadees zadelde Fine Lady (Forsyth x Drosselklang II) en was zijn grootste concurrent Steve Guerdat drie honderdste van een seconde te snel af.

In het ruim veertig combinaties tellende basisparcours was Guerdat na 29 starts de eerste die de finish foutloos passeerde. Daarna hielden nog zes combinaties de lei schoon, waaronder Lamaze en Mario Deslauriers. Guerdat was de eerste die van start ging in de barrage en voerde de druk op door foutloos te finishen met 38,67 seconden op de teller.

Winst voor Lamaze

Lamaze, die twee weken geleden de Grote Prijs won met Chacco Kid (Chacco Blue x Come On), wist wat hem te doen stond en scherpte de tijd van Guerdat net genoeg aan om de leiding over te nemen. Een bijzondere overwinning voor de Olympisch kampioen van 2008, die onlangs bekend maakte dat hij al anderhalf jaar lang vecht tegen een hersentumor.

Bron: Spruce Meadows