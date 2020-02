Eric Lamaze voegt twee nieuwe ruiters toe aan zijn team

Vorige week dinsdag werd bekend dat Kara Chad de Torrey Pines Stable verliet. Hayley Barnhill en Chris Surbey zijn de nieuwe ruiters, die Pines Stable komen versterken. Aan deze stallen is ook de Canadese topruiter Eric Lamaze verbonden.

De 26-jarige Barnhill heeft een succesvolle carrière in de hunter en equitation disciplines in Amerika achter de rug.

Droom

Barnhill: ”Werken voor Eric is een droom die uitkomt. Het is eigenlijk waarvan elk kind in onze sport droomt.”

Mooie toekomst

Lamaze is enthousiast over zijn nieuwe aanwinst. ”Harley is een harde werker en kan verschillende typen paarden rijden. Ze heeft een mooie toekomst voor zich.”

Uitstekende ruiter

Lamaze heeft bewust gekozen voor de Canadese ruiter Surbey. ”Chris is een uitstekende ruiter. Ik leerde hem kennen op Spruce Meadows, waar hij fantastisch werk verrichten met de paarden. Ik was onder de indruk van zijn rijden. Toen de baan beschikbaar kwam, belde ik hem op om te vragen of hij beschikbaar was.”

Bron: Horses.nl/World of Showjumping