Eric ten Cate en Ivoor allersnelst in 1,40 Indoor Friesland

Maar liefst 63 combinaties gingen vandaag op Indoor Friesland de strijd aan in het 1,40 m direct op tijd. Allersnelst was Eric ten Cate met Ivoor (Eldorado van de Zeshoek x Verdi TN). Het duo bleef ruim anderhalve seconde voor op de concurrentie en mocht zo de hoofdprijs in ontvangst nemen, nadat ze vrijdagavond ook al een derde prijs binnenhaalden in het WTC Expo in Leeuwarden.