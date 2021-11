Eric ten Cate met Ivoor klasse apart in Lier

Eric ten Cate was vandaag een klasse apart op CSI Lier. Met de achtjarige KWPN-ruin Ivoor (Eldorado van de Zeshoek x Verdi TN), van fokker en eigenaar Hennie Groote Wolthaar, klokte de ruiter de razendsnelle tijd van 55,15 seconden. Daarmee won duo met gemak het 1,40 m. direct op tijd.

Ten Cate was dik twee seconden sneller dan de nummer twee: Liz Humet met Vibrato D’Enocq (v. Diamant de Semilly). Dit Franse duo kwam in 57,48 seconden over de finish. De Belgische Pascal Lombard en Spartacus (v. Calvaro) hadden er 57,66 seconden voor nodig en werden met die tijd derde.

Uitslag

Bron: Horses.nl