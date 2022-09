Eric ten Cate scoort podiumplek met Ivoor in Bonheiden

Er gaat bijna geen wedstrijd voorbij dat Eric ten Cate de negenjarige Ivoor (Eldorado van de Zeshoek x Verdi TN) naar een hoge klassering rijdt. Vandaag op CSI Bonheiden was het weer raak. In het 1,45 m direct op tijd klokte het duo 62,65 seconden en mocht daarmee de derde prijs en 3.825 euro in ontvangt nemen.

Allersnelst was Anthony Wellens. De Belgische ruiter kwam met Danger Civil vh Lindenhof Z (v. Diamant de Semilly) in 61,76 over de finish. De Britse Chloe Aston mocht de tweede prijs ophalen. Zij klokte met Flavie van de Helle (v. Carlow van de Helle) 62,56 seconden.

Uitslag