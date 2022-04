Eric ten Cate en Ivoor weer in de prijzen

Eric ten Cate blijft prijzen verzamelen met Ivoor (Eldorado van de Zeshoek x Verdi TN). Het duo behaalde al meerdere hoge klasseringen en vandaag was het opnieuw raak. In het 1,40 m direct op tijd van CSI Bonheiden klokten ze de tweede tijd.

Ten Cate en Ivoor, van fokker en eigenaar Hennie Groote Wolthaar, finishten in de snelle tijd van 60,19 seconden. Eén combinatie bleek nog sneller. Dat was Laura Renwick die met MHS Im The One (v. Lancelot) met 59,35 onder de 60 seconden dook.

Twee keer Van den Brink

Voor Nederland viel verder Dennis van den Brink met twee paarden in de prijzen: tiende met Joy Of Spring R en vijftiende met I AM.

Uitslag

Bron: Horses.nl