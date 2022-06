Eric ten Cate en Ivoor winnen 1,45m GP-kwalificatie

Eric ten Cate heeft vrijdagmiddag de CSI2* 1,45m over twee fasen die geldt als kwalificatie voor de Grand Prix gewonnen. Met Ivoor (Eldorado van de Zeshoek TN x Verdi TN) was Ten Cate anderhalve seconde sneller dan Sander Geerink en Jacobus S (v. Numero Uno).

Ten Cate is dit jaar goed onderweg met Ivoor. De ruin veroverde dit jaar al meerdere top drie-klasseringen en werd eind vorige maand nog zesde in de 2* Grand Prix in het Deense Uggerhalne. In Geesteren sprong hij beide fasen foutloos en finishte met 30,81 op de teller. Geerink en Jacobus S volgden met 32,26, vlak voor de Australiër Billy Raymont (0/0/32,36).

