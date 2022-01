Eric ten Cate en Ivoor zetten succesreeks voort: ook bovenaan in Exloo

Nadat Eric ten Cate met Ivoor (Eldorado van de Zeshoek x Verdi TN) de laatste al bovenaan meedeed, was het vandaag op CSI Exloo opnieuw raak. In het 1,40 m direct op tijd was het duo razend snel en hun tijd van 55,82 seconden bleek niet te kloppen.

De overwinning ging dus op overtuigende wijze naar Ten Cate en de achtjarige Ivoor van fokker en eigenaar Hennie Groote Wolthaar. De Canadese ruiter Brian Walker klokte met de in Nederland door Z.G. Sleutels uit Roggel gefokte Cleopatra (v. Quick Star) de tweede tijd van 57,22 seconden. Dat was sneller dan de tijd van Albert Zoer. Hij had er met zijn eigengefokte Jayla (v. Emerald) 58,41 seconden voor nodig en bleef daarmee voor op een hele rits Nederlanders.

Uitslag

Bron: Horses.nl