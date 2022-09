Eric Ten Cate en Lars Kersten in de prijzen in 1.50 direct op tijd CSI4* Bonheiden

Hans-Dieter Dreher en Vestmalle des Cotis (v.Baloubet Du Rouet) gingen er met de winst vandoor deze middag in het 1.50m direct op tijd tijdens dit CSI4* concours in het Belgische Bonheiden. Het was de enige combinatie van het 51 koppige deelnemersveld die onder de 66 seconden wist te blijven. De tweede plaats werd bezet door Richard Howley met Chinook (v.Tygo) gevolgd door Wilm Vermeir op de derde plek met Linguini de La Pomme (v.Marius Claudius).