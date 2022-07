Eric ten Cate met Ivoor klasse apart in Bornival

Eric ten Cate en Ivoor (Eldorado van de Zeshoek x Verdi TN) verkeren in uitstekende vorm. Zo ook vandaag op CSI Bornival. In het hoofdnummer, een 1,40 m direct op tijd, bleef het duo als enige foutloos in een tijd onder de 61 seconden en won daarmee de rubriek.

Ten Cate en de negenjarige Ivoor kwamen in 60,92 seconden over de eindstreep. Met die tijd verwees het duo thuisrijder Anthony Wellens met Danger Civil vh Lindenhof Z (v. Diamant de Semilly) naar de tweede plaats. Zij legden het parcours af in 61,29 seconden. De top drie werd compleet gemaakt door Koen Vereecke en L’Esmeralda van ’t Meulenhof (v. Nabab de Reve).

Uitslag