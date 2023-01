Eric ten Cate op dreef in Kronenberg

De succesvolle combinatie Eric ten Cate-Ivoor heeft opnieuw een mooi resultaat weten te behalen. In de 1,40 m.-GP kwalificatie vandaag in Kronenberg werden ze tweede achter de Franse Alexis Goulet en de merrie Calla (v. Quateron).

Ten Cate had in de barrage slechts 0,11 sec. meer tijd nodig dan de winnaar met zijn tienjarige Eldorado van de Zeshoek-nakomeling Ivoor. De ruin is gefokt door en nog steeds in eigendom van Hennie Groote Wolthaar. Henk Frederiks is met de door Hans de Roover gefokte Jupiler (v. Cosun) op plek zes de tweede Nederlander in de top tien.

Eric ten Cate lijkt sowieso goed in vorm in aanloop naar het springweekend in de Peelbergen. Met de achtjarige merrie Prima Donna van ’t Roosakker (v. Comme il faut) eindigde hij in de top vijf in het 1,35 m. twee fasen speciaal.

Uitslag 1,40 m.