Eric ten Cate pakt derde plaats met Ivoor in 1.40m Kronenberg

Eric ten Cate eindigde zojuist op de derde plaats in de 1.40-rubriek in Kronenberg. In het zadel van de achtjarige KWPN'er Ivoor (v. Eldorado van de Zeshoek) bleef hij in het parcours direct op tijd foutloos en zette de derde tijd van 68,24 seconden op het scorebord. In juni was de combinatie ook al goed op dreef in Wierden. Ze namen daar de derde plaats mee naar huis in een rubriek direct op tijd over 1.35-1.40m.