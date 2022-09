Eric ten Cate scoort met Ivoor tweede plaats in 1.40m Bonheiden

Eric ten Cate is de laatste tijd met de negenjarige KWPN'er Ivoor (v. Eldorado van de Zeshoek) erg succesvol. Ook vanmiddag deed hij weer mee om de prijzen in Bonheiden. In de barrage van het 1.40m-parcours bleef de combinatie van het hout af en finishte in 34,79 seconden. Door deze snelle tijd nam het paar de tweede prijs mee naar huis.