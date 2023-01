Eric Ten Cate slaat dubbelslag in Kronenberg

Eric Ten Cate heeft vandaag een dubbelslag geslagen in Kronenberg: in zowel het 1.40m als het 1.45m vinden we Ten Cate boven aan de uitslagenlijst terug. Het 1.40m schreef Eric op naam met Prima Donna Van 'T Roosakker (v. Comme IL Faut) en in het 1.45m kon hij rekenen op Ivoor (v. Eldorado van de Zeshoek).

Gisteren tekende de succesvolle combinatie Eric ten Cate-Ivoor al voor een tweede plek in het 1.40m en in het 1.45m deden ze er nog een schepje boven op. In de GP-kwalificatie direct op tijd stelde Ten Cate met zijn gereden tijd van 59.38 seconden de overwinning veilig. Piet Raijmakers Jr. tekende in dezelfde rubriek voor het zevende resultaat door Van Schijndel’s Olaya Z (v. Ogano Sitte) in 66.45 rond te rijden.

In het 1.40m was het Prima Donna Van ‘T Roosakker die de overwinning voor Eric Ten Cate veiligstelde. Het scheelde niet veel maar de eindtijd van 55.16 seconden was genoeg voor de overwinning. Emma Emanuelsson reed Ladina (v. London) in 55.27 seconden naar de tweede plaats en Julie Welles tekende met Greatfull (v. Congress) voor plaats drie.

Uitslag 1.40m

Uitslag 1.45m

Bron: Horses.nl