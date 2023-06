Eric ten Cate stelt Nederlandse zege in EEF Nations Cup Drammen veilig

Het Nederlandse team heeft de EEF Nations Cup in Drammen gewonnen. Na twee rondes eindigden Nederland en Ierland op 4 strafpunten en daarom gingen Matt Garrigan en Eric ten Cate de strijd aan in de barrage. Carrigan zette een foutloze barrage neer, dus werd het voor Ten Cate en zijn Clinton-zoon Incredible een alles-of-niets-rit. Het werd alles, want alle balken bleven in de lepels en met 36,88 seconden op de teller was hij bijna 3,5 seconden sneller dan zijn Ierse concurrent.

In de eerste ronde bleven Henk Frederiks met Impian D (v. Bubalu VDL), Tani Joosten met Galdal Me (v. Zambesi TN) en Ten Cate foutloos, Mark Martens en Kinmar Quality Hero (v. Obos Quality) kregen een balk en werden het streepresultaat. In de tweede ronde kreeg Frederiks 8 strafpunten en met 4 strafpunten voor Joosten, viel er net één balk teveel voor een rechtstreekse overwinning. Het Ierse team kreeg over twee rondes ook 4 strafpunten, dus moest het duel worden uitgevochten met een barrage.

Ten Cate wint het van Carrigan

Matt Carrigan beet met Quantum Robin V (v. Carambole) het spits af. De Ier speelde het op veilig en dat leverde hem een foutloze barrage op, maar met 40,14 op de teller, liet hij nog wel ruimte open voor Ten Cate. Ten Cate ging er vol voor en zag zijn lef beloond worden met een veel snellere, maar ook foutloze barrage. Daarmee stelde hij de overwinning voor Nederland veilig.

Uitslag.

Bron: Horses.nl