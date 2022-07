Eric Ten Cate swingend naar overwinning in Speed & Music rankingproef

Zoals ze in Twente zeggen "As 't um tied en munten geet moje Eric Ten Cate beln". En dat bleek in Ommen tijdens het spektakelstuk van de dag maar weer eens. Met Ivoor (v.Eldorado van de Zeshoek) won hij het Speed & Music springen, oftwel een 1.45m rankingrubriek volgens tabel c waarbij iedere ruiter tijdens de rit begeleid werd door zijn of haar gekozen muziek. De tweede plaats was voor Shane Breen met Haya (v.Mylord Carthago) die blijkbaar toch net iets minder opgezweept werd door zijn deuntje dan Ten Cate door het zijne, waardoor de Ier tweede werd. Hessel Hoekstra maakte met Helsinki (v.VDL Zirocco Blue) het schavotje compleet.

Dat het weliswaar een rubriek met een vrolijke noot betrof wil niet zeggen dat de deelnemers deze rubriek niet serieus namen want aan de finish lag voor de winnaar 8.415 euro te wachten en in totaal was de prijzenpot viermaal dat bedrag.

De oorsprong van deze rubriek ligt naar we menen in Duitsland, daar maakten we dat voor het eerst mee. Toen betrof het een rubriek waar je als deelnemer je eigen muziek mocht kiezen alleen stond het volume dan op tien tijdens je rit. Dat laatste onderdeel hebben ze in Ommen maar een decibel of tig omlaag geschroefd en terecht want voor paarden die veel beter horen dan wij moet dat pijnlijk zijn.

‘Hot in Herre’

Ten Cate had gekozen voor het nummer ‘Hot In Herre‘ van Nelly. Dat het er heet aan toe zou gaan in zijn rit had iedereen al kunnen zien aankomen maar of dat ook zonder fouten zou blijven is altijd de vraag. De pijlsnelle tijd van 62.23 seconden die hij neerzette was genoeg voor de winst in deze rubriek.

‘Speedy Gonzales’

Shane Breen had bedacht dat ‘Speedy Gonzales‘ het uitgelezen nummer zou zijn om de proef te winnen maar de slow version van Pat Boone bleek inderdaad net iets te slow. 62.403 seconden en de tweede plaats dus in de hitijst.

Uitslag