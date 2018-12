Eric van der Vleuten en Djoost Again geven flink tegengas

In de GP-kwalificatie over 1.45m in de Peelbergen was het Eric van der Vleuten sr. die als laatste starter een reële poging deed de leiderstijd te kloppen. Met de tienjarige Djoost Again finishte de Brabander uiteindelijk in de derde tijd, achter Belg Pieter Clemens en de Zweedse winnares Karin Martinsen.

Vierentwintig van de vierennegentig combinaties bleven foutloos in de ranking proef, gebouwd door Henk Linders en zijn team. “Ik vond het een mooie proef met verrassend veel nul rondes. Het stond hoog zat en er zaten twee aardig technische lijntjes in”, reageert Van der Vleuten. “Toch zie liever tien combinaties meer in de barrage, dan dat er maar zes nullers zijn en de boel wordt afgebroken. Dat is hier de uitdaging, je hebt ruiters van hoog niveau, maar ook hun pupillen in dezelfde proef”.

Pupillen

De winnares, vorig jaar deelnemer aan de Rolex Young Riders Academy en pupil van Emile Hendrix, reed met Holsteins Matina voor het eerst in Kronenberg. De negenjarige Deens gefokte-merrie (v. Party Dance) knalde met de Zweedse naar een tijd van 36.92 seconden. Jos Lansinks pupil, Pieter Clemens, deed de gedegen poging Martinsen te onttronen, maar miste op achthonderdste seconden de winst met Quintini (v. Quintender).

‘Het is een aparte’

Het scorebord toonde bij de finishtijd van de nummer drie 0.33 seconden bovenop de tijd van Clemens. “Het is een beetje een aparte, maar een heel fijn beestje”, vertelt Van der Vleuten over Djoost Again. Ondanks een poging om met de Cantos-nakomeling deel te nemen aan de prijsuitreiking, verliet het duo voor de ereronde de piste. “Hij is dan gruwelijk opgewonden. Het is een paard wat je een beetje moet leren kennen. Ik ben nu een combinatie met hem aan het worden en dan kan je ook een keer risico nemen. Hij is snel, wendbaar en heeft een superinstelling”, aldus Van der Vleuten over de ruin die in augustus nog verrassend winnaar werd van de Grote Prijs van Ommen onder Pim Mulder.

Top vijf

De top vijf werd vervolledigd door Giampiero Garofalo die onder de Italiaanse vlag met Emo (v. Vleut) een tijd van 37.43 scoorde. Michael Jung klokte met Fisherdaily Impressed (v. Cartani) de vijfde tijd in 37.70 seconden.

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: persbericht