Eric van der Vleuten en Leopold van Asten in de prijzen 1.50m Madrid

Zojuist greep Eric van der Vleuten de zesde plaats in het 5*-parcours over 1.50m in Madrid met de Holsteiner Wunschkind 19 (v. Casall). Het duo liet alle balken in de lepels liggen en passeerde de finishlijn in 43,12 seconden. Leopold van Asten bemachtigde ook een plaats in de top 10. In het zadel van de Franse merrie VDL Groep Urane de Talma (v. Argentinus) liet Van Asten een balk vallen. De combinatie noteerde een tijd van 35,81 seconden, waarmee het duo de negende plaats behaalde.

De overwinning ging naar de Franse springruiter Julien Epaillard met de Hannoveraan Solero MS (v. Silvio I). Het winnende paar raakte het hout niet aan en snelde naar de finish in 34,33 seconden. Harry Charles werd tweede met de donkerbruine merrie Aralyn Blue (v. Chacco-Blue), gevolgd door Marcus Ehning met de hengst Funky Fred (v. For Pleasure). Charles zette de klok stil in 35,54 seconden, 0,44 seconde sneller dan Ehning.

Van der Vleuten tijdsfout van 0,01 seconde

Maikel van der Vleuten kreeg in de eerste ronde een tijdsfout, waardoor hij op de veertiende plaats belandde. Het parcours moest binnen 65 seconden worden verreden, Van der Vleuten reed Snoes (v. Clarimo) over de finishlijn 0,01 seconde later.

Bron: Horses.nl