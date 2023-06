Eric van der Vleuten hoeft in Cannes alleen een Fransman voor te laten

Eric van der Vleuten had Dreamland (Sunday de Riverland x For Pleasure) vandaag uitstekend aan het springen. Op de openingsdag van CSI Cannes reed hij de twaalfjarige SF-ruin in het tweefasen over 1,45 m naar de tweede plaats.

Van der Vleuten klokte met Dreamland de snelle tijd van 27,11 seconden. Eén ruiter bleek nog sneller. Dat was Jerome Hurel die met Casanova d’Anbel (v. Jarnac) voor eigen publiek in 26,49 seconden over de finish kwam en zo de hoofdprijs van 2.500 euro in ontvangst mocht nemen.

Almeida op drie

De Portugese ruiter Rodrigo Giesteira Almeida stelde het derde prijzengeld veilig. Met Pegasus Jataki (v. Jamal van de Heffinck) kwam hij in 28,54 seconden over de eindstreep.

Uitslag

Bron: Horses.nl