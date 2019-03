Eric van der Vleuten net buiten top drie in vrijdags Big Tour

Eric van der Vleuten eindigde vrijdag met Wunschkind op de vierde plaats in de Big Tour over 1,50m in Vejer de la Frontera en zette daarmee het beste resultaat neer voor Nederland. De overwinning ging naar de Duitse ruiter Marcel Marshall met Fenia van Klapscheut (v. Cicero Z).

De thuisruiters kwamen er helemaal niet aan te pas in de hoofdrubriek van de dag in de Sunshine Tour. De Britse Holly Smith pakte met Hearts Destiny de tweede plek en de Amerikaanse amazone Laura Kraut maakte de top drie compleet met haar Zeremonie (v. Cero).

Voor Van der Vleuten was het de tweede dag dat hij in de top tien eindigde met de Casall-dochter, donderdag was het duo goed voor de zesde plek in de 1,50m-rubriek op tijd.

Uitslag Big Tour

Bron: Horses.nl