Eric van der Vleuten scoort in 1,45 Madrid

Eric van der Vleuten had Icarronne-S (Carrera VDL x Lord Z) vandaag op CSI Madrid goed aan het springen. In het 1,45 m direct op tijd klokte het duo de snelle tijd van 56,35 seconden en mocht daarmee de derde prijs in ontvangst nemen. Hun eerste internationale top 3-klassering tot nu toe nadat ze eerder deze maand in Maastricht een vijfde plaats behaalden.

Allersnelst was Andreas Schou. De Deense ruiter stuurde Macarena (v. Monte Bellini) in 55,41 seconden door het parcours. De Franse ruiter Aurelien Leroy werd tweede. Hij deed er met Croqsel de Blaignac (v. Ugano Sitte) 56,08 seconden over.

Uitslag

Bron: Horses.nl