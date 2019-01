Eric van der Vleuten sr. ‘snelste opa van Nederland’

“Ik kan het niet meer”, grapt Eric van der Vleuten sr. na afloop van de 1.45m ranking rubriek in De Peelbergen. De routinier werd met Casall-merrie Wunschkind 19 in de GP-kwalificatie voorbijgesneld door springkanon Louise Saywell. Met Golden Wave OL wist de Britse 0.89 seconden sneller de finishlijn te passeren.

17 van de 70 combinaties wisten het bouwwerk van Louis Konickx en zijn team foutloos te overbruggen. Tegengas in de barrage kwam van zwaar geschut in de vorm van o.a. Steve Guerdat met Dulf van den Bisschop-dochter Hannah (0-4/36.17), Pieter Clemens met Sydney-ruin Fortaleza (0-0/30.06) en Rolf-Göran Bengtsson met Cassal-telg Oak Grove’s Carlyle (0-0/29.29).

Portugees kampioen

Op zijn beurt onttroonde Van der Vleuten Portugees kampioen Rodrigo Almeida. De stalruiter van Loewie Joppen stond aan de leiding met Kafka van de Heffinck (v. Diamant de Semilly) in 28.92 seconden. Een tijd uiteindelijk goed voor de vijfde plaats. Met de dertienjarige vos Wunschkind 19 liet Eric sr. de chronometer na een ruimtesprong op de laatste hindernis stoppen in 28.44.

Snelste opa

Complimenten ontvangt de Brabander naderhand van kameraden Paul Hendrix en ‘Dutch Pete’ – Peter van der Kallen. “Eric mag vandaag dan te langzaam zijn geweest voor de winst, maar hij is toch zeker de snelste opa van Nederland”, lacht Van der Kallen. Genoeg te lachen was er tevens voor de winnares. Saywell, die in 2018 al de meeste CSI-rubrieken in Kronenberg op naam schreef, zette haar winnaarskoers door. Gebruikmakend van de zevenmijlspassen van haar niet al te atletisch ogende merrie knalde de Britse knap naar de zege in 27.75 seconden.

Top vijf

Fransman Guillaume Foutrier werd met de compacte Flipper D’Elle-merrie Fairness Hero Z derde in 28.46. Duitser Jens Baackmann stuurde Carmen 255 (v. Cornet Obolensky) naar het vierde geld in 28.58 seconden.

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: Persbericht