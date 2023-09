Eric van der Vleuten (senior) is niet meer zo vaak in de ring te vinden, maar als hij rijdt is de 60-jarige een deelnemer om rekening mee te houden. Op CSI Deurne won Van der Vleuten vanavond met Icarronne S (Carrera VDL x Lord Z) de hoofdrubriek, een 1,40m. Eerder deze week was er ook al een derde plaats voor de combinatie.