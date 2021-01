Ermitage Kalone verder onder Gilles Thomas

Gilles Thomas heeft de beschikking gekregen over de 7-jarige Ermitage Kalone. De BWP goedgekeurde Catoki-nakomeling maakte bij de Pavo-hengstencompetitie veel indruk op de fokkers en werd vervolgens veel gevraagd voor de fokkerij.

De Belgische springruiter Matthias Hens bracht de Frans gefokte hengst in december 2019 aan de start in de jonge paarden-rubrieken in Lier.

Debuut met Thomas

Thomas debuteerde vanmorgen in Lier met Ermitage Kalone in de 1.20m-rubriek. De combinatie noteerde in het tweefasen-parcours een tijdfout.

Bron: Horses.nl/Horseman